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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Vom Lagerarbeiter zum Chirurgen hier arbeiten alle Mitarbeiter unermüdlich

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 22.04.2021
Vom Lagerarbeiter zum Chirurgen hier arbeiten alle Mitarbeiter unermüdlich

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Folge 3: Vom Lagerarbeiter zum Chirurgen hier arbeiten alle Mitarbeiter unermüdlich

89 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12

Die Mitarbeiter im Klinikum rechts der Isar sind unermüdlich in ihrer Arbeit! Das Kamerateam von Kabel Eins begleitet sie in ihrem Alltag auf der geschlossenen Überwachungsstation, im OP, im Lager und in der Notaufnahme. Jetzt hautnah mit dabei sein!

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