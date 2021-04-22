Vom Lagerarbeiter zum Chirurgen hier arbeiten alle Mitarbeiter unermüdlichJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 3: Vom Lagerarbeiter zum Chirurgen hier arbeiten alle Mitarbeiter unermüdlich
89 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12
Die Mitarbeiter im Klinikum rechts der Isar sind unermüdlich in ihrer Arbeit! Das Kamerateam von Kabel Eins begleitet sie in ihrem Alltag auf der geschlossenen Überwachungsstation, im OP, im Lager und in der Notaufnahme. Jetzt hautnah mit dabei sein!
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Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins