Afrikanische GroßkatzenJetzt kostenlos streamen
Die Könige der Wildnis
Folge 1: Afrikanische Großkatzen
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Afrika enthält vielfältige Lebensräume und beherbergt Hunderte von Arten an Säugetieren, Vögeln und Reptilien. Neben Löwen, Nashörnern, Leoparden, Büffeln und Elefanten blickt die Doku-Serie u. a. auch auf Erdmännchen, Mistkäfer, Springböcke und Impalas.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Könige der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: licensed by Blue Ant Media