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Die Könige der Wildnis

Killerschwadron

Blue AntStaffel 2Folge 4vom 15.03.2026
Killerschwadron

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Die Könige der Wildnis

Folge 4: Killerschwadron

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Afrika enthält vielfältige Lebensräume und beherbergt Hunderte von Arten an Säugetieren, Vögeln und Reptilien. Neben Löwen, Nashörnern, Leoparden, Büffeln und Elefanten blickt die Doku-Serie u. a. auch auf Erdmännchen, Mistkäfer, Springböcke und Impalas.

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