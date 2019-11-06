Die Kumpel
Folge 1: Mannis Heimkehr
93 Min.Folge vom 06.11.2019
Alle Versuche, Drogenboss Santano endlich festzunageln, schlagen fehl - die Polizei kommt immer einen Schritt zu spät. Gibt es einen Spitzel in der Soko? Als letztes Druckmittel entführen Timo und seine Kollegen Hamit, den Sohn von Santanos rechter Hand Erol. Hamit wird bei einer türkischen Familie untergebracht, das Versteck ist nur den Soko-Mitgliedern bekannt. Als Santanos Leute Hamit trotzdem aufspüren und auf Timos Konto merkwürdige Zahlungseingänge registriert werden, gerät der in Verdacht, der "Maulwurf" zu sein. Timo wiederum hat seinen Ex-Partner Manni im Visier, dessen Firma ihm das Geld überwiesen hat. Rechte: Sat.1 Gold
Die Kumpel
Genre:Action, Krimi
Produktion:de, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD