Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12: Knastbrüder

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mickey und Tina haben den Gangsterboss Carlos Vrascheck um eine große Summe Geld erleichtert. Auch wenn Vrascheck gerade im Knast sitzt - so etwas lässt er sich nicht bieten. Ein Auftragskiller erschießt Mickey unmittelbar vor Mannis Werkstatt. In einem Schließfach entdeckt Timo nicht nur das gestohlene Geld, sondern auch Vraschecks Notebook. Dummerweise sind die brisanten Daten mit einem elektronischen Schlüssel gesichert - und den trägt Vrascheck immer bei sich. Manni wird als Knastbruder in die Gefängniszelle eingeschleust. Rechte: Sat.1 Gold

