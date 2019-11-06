Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kumpel

Totes Rennen

Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Totes Rennen

Die Kumpel

Folge 13: Totes Rennen

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Trabrennfahrer Hanno Maigler bittet Manni um ein Gespräch - doch ehe er den Mund aufmachen kann, streckt ihn ein Schuss nieder. Maigler stirbt in den Armen seiner Lebensgefährtin Rana Kurtzki, einer Russlanddeutschen. In seinen letzten Worten schärft er Rana ein, sich von Rennstallbesitzer Steyer das Geld abzuholen, das dieser ihm schuldet. Sollte Steyer Zicken machen, soll Rana ihn unter Druck setzen: Hanno hat akribisch aufgezeichnet, wie er regelmäßig Steyers Pferde dopen musste. Das Material muss in der Tat hochbrisant sein. Rechte: Sat.1 Gold

