Die Kumpel
Folge 13: Totes Rennen
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Trabrennfahrer Hanno Maigler bittet Manni um ein Gespräch - doch ehe er den Mund aufmachen kann, streckt ihn ein Schuss nieder. Maigler stirbt in den Armen seiner Lebensgefährtin Rana Kurtzki, einer Russlanddeutschen. In seinen letzten Worten schärft er Rana ein, sich von Rennstallbesitzer Steyer das Geld abzuholen, das dieser ihm schuldet. Sollte Steyer Zicken machen, soll Rana ihn unter Druck setzen: Hanno hat akribisch aufgezeichnet, wie er regelmäßig Steyers Pferde dopen musste. Das Material muss in der Tat hochbrisant sein. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Die Kumpel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD