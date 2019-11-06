Die Kumpel
Folge 2: Irren ist menschlich
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Dieter Heugen, ein Ex-Kollege von Timo, beobachtet, wie seine Frau Eva den berüchtigten Schürzenjäger Werner Kanter ersticht. Für die Polizei ist der Fall klar, nur Timo weigert sich zu glauben, dass Eva, mit der er seit Jahren befreundet ist, die Tat begangen hat. Da er wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen wird, recherchiert Timo mit Mannis Hilfe auf eigene Faust - und stößt auf Unglaubliches ... Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Action, Krimi
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
0
