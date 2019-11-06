Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019

Dieter Heugen, ein Ex-Kollege von Timo, beobachtet, wie seine Frau Eva den berüchtigten Schürzenjäger Werner Kanter ersticht. Für die Polizei ist der Fall klar, nur Timo weigert sich zu glauben, dass Eva, mit der er seit Jahren befreundet ist, die Tat begangen hat. Da er wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen wird, recherchiert Timo mit Mannis Hilfe auf eigene Faust - und stößt auf Unglaubliches ... Rechte: Sat.1 Gold

