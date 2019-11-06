Die Kumpel
Folge 4: High Noon in Herne
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Die beiden Brüder Kemal und Ismail werden ständig vom Albaner Zogu bedroht. Sie sollen Schutzgeld für ihren Gemüsehandel zahlen, das der Albaner in seiner Firma unter dem Titel "Beraterverträge" verbucht. Die Polizei kann ihm nichts nachweisen, da Zogu die Drecksarbeit von seinen Schlägern erledigen lässt. Aus diesem Grund will Manni sich in sein Unternehmen einschleichen. In einer brenzligen Situation hilft er dem Verbrecher und gibt vor, für ihn arbeiten zu wollen. Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Die Kumpel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD