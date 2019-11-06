Schlüssel zur WahrheitJetzt ohne Werbung streamen
Die Kumpel
Folge 5: Schlüssel zur Wahrheit
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Mannis Angebetete Susi ist ein Computergenie, ehemalige Hackerin und Ex-Freundin des Kleinkriminellen Mike. Mannis und Susis Glück endet abrupt, als die junge Frau spurlos verschwindet und Mike tot in Mannis Wohnung aufgefunden wird. Auf der Suche nach Susi kommt Timo dem wahren Grund für den Mord und Susis Verschwinden auf die Spur: Sie hat ein geniales Dekodierprogramm entwickelt, dessen Verbreitung der Software-Unternehmer Bosen unter allen Umständen verhindern will ... Rechte: Sat.1 Gold
Alle Staffeln im Überblick
Die Kumpel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD