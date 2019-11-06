Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019

Mannis Angebetete Susi ist ein Computergenie, ehemalige Hackerin und Ex-Freundin des Kleinkriminellen Mike. Mannis und Susis Glück endet abrupt, als die junge Frau spurlos verschwindet und Mike tot in Mannis Wohnung aufgefunden wird. Auf der Suche nach Susi kommt Timo dem wahren Grund für den Mord und Susis Verschwinden auf die Spur: Sie hat ein geniales Dekodierprogramm entwickelt, dessen Verbreitung der Software-Unternehmer Bosen unter allen Umständen verhindern will ... Rechte: Sat.1 Gold

