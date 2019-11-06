Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Adel verpflichtet

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Was wie ein raffinierter Gemälderaub im Essener Folkwang Museum beginnt, erweist sich für Timo und Manni bald als späte Fortsetzung der Familiengeschichte derer von Bernsdorff, denen einst der größte Teil der Beute gehörte. Ihre Ermittlungen decken ein Verhältnis zwischen der Frau des Museumsdirektors und Gero von Bernsdorff, dem Sohn des Grafen, auf. Während Rica von einem Versicherungsbetrug ausgeht, taucht ein weiterer, einst verschollener Spross der Adelsfamilie auf - Jochen von Bernsdorff, Geros Halbbruder und Ex-Fremdenlegionär. Rechte: Sat.1 Gold

Alle Staffeln im Überblick

Alle 1 Staffeln und Folgen