Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Läusemutter

Partiziparty

SAT.1Staffel 1Folge 3
Joyn Plus
Partiziparty

PartizipartyJetzt ohne Werbung streamen

Die Läusemutter

Folge 3: Partiziparty

24 Min.

Lilli hat Geburtstag, doch Hannah tritt schon ins nächste Fettnäpfchen: Sie hat weder die Mitbringvorschriften noch das Geburtstagsregelwerk beachtet, was Klassenlehrerin Anke nicht tolerieren kann. Die selbsternannte Schulpflegschaftsvorsitzende Doris beschwert sich derweil bei Anton über die Gartenzwerg- und Bastel-Eltern, die sich immer weniger am Schulleben beteiligen. Ein Elternabend zum Thema "Partizipation" muss also her, der allerdings schnell aus den Fugen gerät.

Alle Staffeln im Überblick

Die Läusemutter
SAT.1
Die Läusemutter

Die Läusemutter

Alle 2 Staffeln und Folgen