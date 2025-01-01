Die Läusemutter
Folge 5: König Winter rettet die Welt
24 Min.
Anstatt des christlichen Krippenspiels hat sich Anton zu Weihnachten etwas Neues und religiös Neutrales überlegt: König Winter soll eingeführt werden! Doch da kommt ihm Gernot vom Trägerverein in die Quere, der den gesamten Plan wieder absagt. Ob Anton das stillschweigend so hinnimmt? Hannah und Ursula geraten unterdessen in einen Konflikt: Es geht um die von den Kindern gestalteten Wichtelgeschenke und die unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich des Preises.
Alle Staffeln im Überblick
Die Läusemutter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1