Die Läusemutter
Folge 6: Inklusion Exklusiv
24 Min.
Nach den Winterferien überrascht Anton seine Kollegen mit der Info, dass die Grundschule zukünftig inklusive Strukturen ausbauen wird. Die Fördergelder nutzt er allerdings, um sein Büro zu verschönern. Auch als die Inklusionskinder mit ihren Eltern zum Schnuppertag vorbeikommen, zeigt sich der Schulleiter nicht von seiner besten Seite, sondern tritt von einem Fettnäpfchen ins nächste ...
Die Läusemutter
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
0
