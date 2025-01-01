Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Läusemutter

Pullermann und Vorderpoeppes

SAT.1Staffel 1Folge 7
Joyn Plus
Pullermann und Vorderpoeppes

Pullermann und VorderpoeppesJetzt ohne Werbung streamen

Die Läusemutter

Folge 7: Pullermann und Vorderpoeppes

24 Min.Ab 12

Sexualkunde à la Frau Knapp: In der Glücksbaum-Grundschule kommen Frühlingsgefühle auf. Anke nimmt den Einzug des Frühlings als Anlass, um ihrer Klasse die Bestäubung zu erklären. Kein Wunder, dass dabei auch das Thema der menschlichen Fortpflanzung aufkommt, infolgedessen sie von Pullermännern und Vorderpöppes spricht. Derweil nähern sich Hannah und Volker bei der gemeinsamen Gartenarbeit in der Schule an. Das geht ihrem Ex-Mann jedoch gehörig gegen den Strich.

Alle Staffeln im Überblick

Die Läusemutter
SAT.1
Die Läusemutter

Die Läusemutter

Alle 2 Staffeln und Folgen