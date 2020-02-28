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Die Läusemutter

Sonne- Mond und Zwerge

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 28.02.2020
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Die Läusemutter

Folge 8: Sonne- Mond und Zwerge

24 Min.Folge vom 28.02.2020Ab 12

Anke prüft die Lesefähigkeit der Kinder und teilt sie gemäß ihrer Bewertungsmethode in Sonne, Mond, Sterne und Raketen ein. Die Diskussion unter den Eltern, deren Kinder schlecht evaluiert wurden, lässt nicht lange auf sich warten. Anton nervt unterdessen seine Kollegen wie jedes Jahr mit Aprilscherzen. Dieses Mal rächen sie sich aber so genial, dass selbst Anton sprachlos ist ...

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