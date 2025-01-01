Die Läusemutter
Folge 1: Safety First
24 Min.Ab 6
Unter dem Motto "Safety First" will Anton ausgerechnet am ersten Schultag nach den Ferien eine Brandschutzübung durchführen - sehr zum Missfallen von Anke, die von dieser Idee nicht gerade begeistert ist. Doch der Schuldirektor lässt sich nicht beirren und hofft, mit seinem neuen Sicherheitskonzept die Attraktivität der Glücksbaum Grundschule für Eltern steigern zu können. Er ahnt jedoch nicht, dass sein Plan schon bald gehörig in die Hose geht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Läusemutter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1