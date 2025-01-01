Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Läusemutter

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 10
Folge 10: Die Königin dankt ab

24 Min.Ab 12

Die Zeichen stehen auf Veränderung in der Glücksbaum Grundschule: Volker ist aufgrund der jüngsten Ereignisse verschwunden, Anton soll in die Fußstapfen von Gernot treten, Anke steckt mitten in einer Bewerbungsphase für eine andere Stelle und Inge geht nach 35 Jahren in den Ruhestand. Auf einem Ritterfest wird die Dienstälteste gebührend verabschiedet und darf sich über das ein oder andere Präsent freuen. Doch das soll nicht die einzige Überraschung des Abends bleiben ...

