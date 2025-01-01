Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Läusemutter

Super-Es

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 2
Joyn Plus
Super-Es

Super-EsJetzt ohne Werbung streamen

Die Läusemutter

Folge 2: Super-Es

24 Min.Ab 12

Rieke, die Tochter von Jerome und Walter, verkleidet sich in letzter Zeit gerne als "Superman" und verhält sich auffällig aggressiv gegenüber ihren Mitschüler:innen. Spekulationen rund um ihre Wesensveränderung wirbeln die Stimmung auf. Unterdessen ist Anton auf der Suche nach Ersatz für Inge, deren Ruhestand immer näher rückt. Doch seine Vorstellungen weichen von denen seiner weiblichen Kolleginnen enorm ab ...

Alle Staffeln im Überblick

Die Läusemutter
SAT.1 emotions
Die Läusemutter

Die Läusemutter

Alle 2 Staffeln und Folgen