Die Läusemutter
Folge 2: Super-Es
24 Min.Ab 12
Rieke, die Tochter von Jerome und Walter, verkleidet sich in letzter Zeit gerne als "Superman" und verhält sich auffällig aggressiv gegenüber ihren Mitschüler:innen. Spekulationen rund um ihre Wesensveränderung wirbeln die Stimmung auf. Unterdessen ist Anton auf der Suche nach Ersatz für Inge, deren Ruhestand immer näher rückt. Doch seine Vorstellungen weichen von denen seiner weiblichen Kolleginnen enorm ab ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
