Die Läusemutter
Folge 3: Und wenn sie nicht gestorben sind...
23 Min.Ab 6
Die Märchenwoche hält Einzug in der Glücksbaum Grundschule: Während sich Anke mit den Befindlichkeiten der Eltern herumschlagen muss und Inges Auszug aus "Der Struwwelpeter" bei Stefan auf Ablehnung stößt, versucht Anton derweil, mit den konkurrierenden Schulen gleichzuziehen und einen prominenten Vorleser zu finden ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1