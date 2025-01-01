Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 4
24 Min.Ab 12

Pünktlich zur Weihnachtszeit kommt Anton mit einer neuen Idee um die Ecke: Gemeinsam mit seinen Kolleg:innen plant er, auf der Bühne in der Aula "Gloria in excelsis deo" zum Besten zu geben. Doch nicht alle sind davon begeistert - besonders nicht Gernot, der die Aufführung kurzerhand streicht. Unterdessen versucht Hannah mit Hilfe der Eltern, ein Weihnachtsessen zu organisieren. Bei den ganzen Sonderwünschen und Intoleranzen gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht ...

