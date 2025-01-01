Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Läusemutter

Callboy und Indianer

Staffel 2Folge 5
Callboy und Indianer

Die Läusemutter

Folge 5: Callboy und Indianer

23 Min.Ab 6

Chaotische Zustände in der Glücksbaum Grundschule: Doris bringt zwei Termine durcheinander und muss sich kurzfristig um einen Ersatzfotografen für die Schülerfotos kümmern. Eine gute Freundin hilft ihr zwar aus, doch deren Stil stößt nicht bei allen auf Begeisterung. Zeitgleich plant Anton eine Teambuilding-Maßnahme, bei der sich die Kolleg:innen gegenseitig im Unterricht beobachten und anschließend bewerten sollen. Vom erhofften positiven Feedback fehlt jedoch jede Spur ...

