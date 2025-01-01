Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 6
Folge 6: Mopsgesicht

24 Min.Ab 6

Der diesjährige Sponsorenlauf soll ein voller Erfolg werden - schließlich geht es darum, genügend Geld für den guten Zweck zu sammeln. Anton ist dabei kein Mittel zu schade, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Anke nutzt unterdessen die Gelegenheit, um Eltern und Kinder auf das Problem der Fettleibigkeit hinzuweisen, und zwar in ihrer gewohnt direkten Manier. Bald merkt sie jedoch, dass sie den Bogen überspannt ...

