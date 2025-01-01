Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Läusemutter

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7
Folge 7: Eine Laus geht auf Reisen

24 Min.Ab 6

In Ankes Klasse gehen die Läuse um - und das ausgerechnet einen Tag vor der geplanten Klassenfahrt. Bewaffnet mit einem Kamm und Öl versuchen Hannah und Stefan, den Ansteckungsherd ausfindig zu machen. Doch damit nicht genug: Anton scheint aufgrund von unterdrückten Gefühlen die Organisation der Fahrt komplett vergessen zu haben, weshalb Anke auf Plan B zurückgreifen muss.

SAT.1 emotions
