Die Läusemutter

Bob, der Bär

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 8
Bob, der Bär

Die Läusemutter

Folge 8: Bob, der Bär

23 Min.Ab 6

Aufgrund der unzählig vielen WhatsApp-Gruppen hat es Hannah nicht mitbekommen, dass sie heute auf den Klassenbären Bob aufpassen muss - und das ausgerechnet am langersehnten Kneipen-Abend mit ihrer Freundin. Chaos ist hier schon programmiert. Unterdessen liegen sich Mel und Kim wegen einer dritten Person in den Haaren. Ob sich die beiden wieder versöhnen werden?

Die Läusemutter
SAT.1 emotions
Die Läusemutter

Die Läusemutter

