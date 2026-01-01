Die Läusemutter
Folge 8: Bob, der Bär
23 Min.Ab 6
Aufgrund der unzählig vielen WhatsApp-Gruppen hat es Hannah nicht mitbekommen, dass sie heute auf den Klassenbären Bob aufpassen muss - und das ausgerechnet am langersehnten Kneipen-Abend mit ihrer Freundin. Chaos ist hier schon programmiert. Unterdessen liegen sich Mel und Kim wegen einer dritten Person in den Haaren. Ob sich die beiden wieder versöhnen werden?
