Die Läusemutter

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 9
Folge 9: Ans Kreuz genagelt

24 Min.Ab 12

Nach Antons unvergesslicher Osteraufführung wünschen sich Esma und Amir, dass auch muslimische Traditionen auf der Glücksbaum Grundschule nicht zu kurz kommen. Gesagt, getan: Kurzerhand wird ein verkürzter Ramadan mit einem anschließendem Zuckerfest organisiert. Doch nicht alle scheinen fröhlich gestimmt zu sein. Ein unfassbares Gerücht macht die Runde und entzweit Volker und Hannah, die sich gerade erst angenähert haben ...

