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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Herzgeflüster

SAT.1Staffel 1Folge 34vom 13.08.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 34: Herzgeflüster

34 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Lilli hat es geholfen, dass sie sich mit ihren Schuldgefühlen Marc anvertrauen konnte. Während sie, davon ermutigt, Sebastian in die Pflicht nimmt, Julia unter allen Umständen glücklich zu machen, erträgt Marc tapfer, dass Lilli seine Gefühle nicht erwidert. Doch als er eine Einladung zum Familienessen mit den Lammingers ablehnt, merkt Lilli, dass etwas nicht stimmt. Derweil führt Konstantins Auseinandersetzung mit Feli zu einem unverhofft persönlichen Gespräch mit Ella.

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