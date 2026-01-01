Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Ab 12
Ab 12
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Lilli Lamminger will nach dem Tod ihrer Eltern den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Doch zuvor müssen ihre Geschwister zustimmen: Konstantin, Becky, Freddy, und Lillis große Schwester Julia, die den Hof so schnell wie möglich verkaufen möchte. Kurz vor der großen Geschwisterzusammenkunft, trifft Lilli auf den charmanten Sebastian. Sie ahnen nicht, dass sie sich schon bald wiedersehen werden, denn Sebastian ist Julias Ehemann.
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn