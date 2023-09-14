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Die Lieblingsmarken der Deutschen

Adidas und Puma

Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 14.09.2023
Adidas und Puma

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Die Lieblingsmarken der Deutschen

Folge 3: Adidas und Puma

89 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 6

Aus einem mittelständischen Familienbusiness entstehen zwei Sport-Firmen: "Adidas" und "Puma". Doch wie kam es zur Trennung der Dassler-Brüder? Die Reportage geht der Geschichte zweier Rivalen auf den Grund und lüftet einige Geheimnisse um die beiden Unternehmen. Zudem wird aufgeklärt, warum die Konkurrenten zu den Lieblingsmarken der Deutschen gehören.

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