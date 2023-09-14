Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 3: Adidas und Puma
89 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 6
Aus einem mittelständischen Familienbusiness entstehen zwei Sport-Firmen: "Adidas" und "Puma". Doch wie kam es zur Trennung der Dassler-Brüder? Die Reportage geht der Geschichte zweier Rivalen auf den Grund und lüftet einige Geheimnisse um die beiden Unternehmen. Zudem wird aufgeklärt, warum die Konkurrenten zu den Lieblingsmarken der Deutschen gehören.
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Die Lieblingsmarken der Deutschen
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Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Kabel Eins & © Season 1: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins