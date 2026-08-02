Krombacher, Bitburger, Warsteiner & Co.Jetzt kostenlos streamen
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 2: Krombacher, Bitburger, Warsteiner & Co.
88 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Kaum ein Getränk ist so tief in der deutschen Alltagskultur verankert wie das Bier. Die Reportage zeigt, welche Marken den Markt dominieren, beleuchtet eine jahrhundertealte Brautradition und erklärt, warum Deutschland trotz sinkenden Bierkonsums eines der vielfältigsten Bierländer der Welt bleibt. Darüber hinaus stellt sie globale Brauriesen sowie neue Biertrends vor und klärt die Frage, wie sich die Branche zwischen Tradition und Wandel behauptet.
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Die Lieblingsmarken der Deutschen
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Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Kabel Eins & © Season 1: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins