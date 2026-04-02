Die Macht der Natur - AsteroidenJetzt kostenlos streamen
Die Macht der Natur
Folge vom 02.04.2026: Die Macht der Natur - Asteroiden
48 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Asteroiden sind Himmelskörper im All, die seit der Entstehung unseres Sonnensystems um unsere Sonne herumschwirren. Etwa alle 100 Jahre wird die Erde von einem Gesteinsbrocken getroffen. Bei eher kleinen Asteroiden sind die Auswirkungen zwar lokal begrenzt, größere hingegen können das Leben auf der Erde grundlegend verändern und hätten katastrophale Auswirkungen. Eine bahnbrechende Entwicklung soll unseren Planeten vor der Gefahr aus dem All retten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Natur, Dokumentation
Altersfreigabe:
6