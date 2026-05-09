Die Macht der Natur - Steigender MeeresspiegelJetzt kostenlos streamen
Die Macht der Natur
Folge vom 09.05.2026: Die Macht der Natur - Steigender Meeresspiegel
48 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6
Die Meere sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, werden mit steigenden Meeresspiegeln aber zu einer echten Gefahr. Seit dem 19. Jahrhundert ist ein deutlicher Anstieg der Meeresspiegel zu beobachten, Tendenz steigend. Sollte das Eis an den Polen vollständig schmelzen, könnten die Wassermassen ganze Städte überschwemmen und die Küstenlinien der Kontinente maßgeblich verändern. Mithilfe von Radarimpulsen wird das Meer rund um die Uhr beobachtet, um eine Katastrophe zu verhindern.
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Genre:Natur, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt