Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Milliarden-Mine - Kampf ums Kupfer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 07.12.2025
Die Milliarden-Mine - Kampf ums Kupfer

Die Milliarden-Mine - Kampf ums KupferJetzt kostenlos streamen

Die Milliarden-Mine - Kampf ums Kupfer

Folge 1: Die Milliarden-Mine - Kampf ums Kupfer

44 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Ob im Tesla, iPhone oder in der Boeing 747 - Kupfer steckt in vielen angesagten Produkten und ist das Metall der Stunde. Die Dokumentation erforscht zwei Minen in Kasachstan, in denen pro Jahr 55 Millionen Tonnen Erz in reines Kupfer verwandelt werden. Über 3.000 Bergarbeiter sind dort beschäftigt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Milliarden-Mine - Kampf ums Kupfer
Kabel Eins Doku

Die Milliarden-Mine - Kampf ums Kupfer

Alle 1 Staffeln und Folgen