Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
In den Appalachen gehören Horror-Geschichten zum Alltag der abergläubischen Anwohner. Jäger und Fallensteller gehen jetzt auf die Jagd nach der Wahrheit.
Die Monster-Jäger: Bestien auf der Spur
Schon seit Generationen ranken sich Mythen und Legenden um übernatürliche Kreaturen, die die felsige Landschaft der Appalachen bewohnen. Doch sind diese Geschichten wahr? Das wollen Die Monster-Jäger herausfinden. Sie machen sich auf die Suche nach gefährlichen Bestien, die sie nur aus Märchen kennen. Ist Bigfoot echt? Hat Lizard Demon wirklich nur drei Zehen? Und ernährt sich Devil Dog tatsächlich vom Blut seiner Opfer? Diese und andere Fragen werden in der Serie Monster-Jäger: Bestien auf der Spur beantwortet.
Die gefährlichen Abenteuer der Monster-Jäger
In einer Folge der Serie brechen die Jäger nach Jackson County auf, wo sie das Geheimnis der mysteriösen Kreatur "Waya Woman" lüften wollen. Diese ist auch als Königin der Blutwölfe bekannt und ähnelt einem Wolf mit einer Größe von zwei Metern. Doch existiert sie wirklich? Die Monster-Jäger befragen zwei Farmer, die die Schreie einer Frau auf einem Maisfeld gehört haben wollen. Wurde das Opfer tatsächlich von der Waya Woman angegriffen oder handelt es sich hierbei einfach nur um einen Kojoten-Angriff? Die Jäger Trapper, Jeff, Huckleberry, Buck und Wild Bill gehen dieser Frage nach.
Im Ashe County versuchen die Monster-Jäger eine Inschrift zu entschlüsseln, die Trapper auf dem Boden eines Schuppens mit dem Handy abfotografiert hat. Die gleichen Zeichen wurden auch in die Decke eines Felsüberhangs geritzt. Was könnte die Schrift bedeuten?
Auf der Spur des Silver Giant
In einer weiteren Folge der Show suchen die Monster-Jäger im Boone County nach dem Silver Giant. Er ist ein riesiger Bär mit einem silbernen Streifen im Fell. Die Bestie kann auf zwei Beinen laufen und wiegt rund 500 Kilo. Im Rahmen ihrer Untersuchung treffen die Jäger einen Augenzeugen, der die Kreatur scheinbar gesehen hat. Schließlich analysiert das Team die Spuren und legt Köder aus, um das Monster einzufangen. Ob es ihnen gelingt?
Möglicherweise treibt in North Carolina neben der Cherokee Death Cat eine weitere Bestie ihr Unwesen. Das mysteriöse Wesen ähnelt einem Kojoten, doch es kommt nur selten vor, dass zwei Alpha-Tiere ein Revier teilen. Deshalb stellen die Jäger weitere Nachforschungen an und stoßen dabei auf eine rätselhafte Gestalt mit einem Umhang. Auf wessen Seite steht wohl der mysteriöse Neuling?