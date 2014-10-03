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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Der Teufelshund von Logan County

DMAXFolge vom 03.10.2014
Der Teufelshund von Logan County

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 03.10.2014: Der Teufelshund von Logan County

44 Min.Folge vom 03.10.2014Ab 12

In Logan County ist das Team von AIMS (Appalachian Investigators of Mysterious Sightings) einem Teufelshund auf der Spur, der Menschen angreift und Kojoten das Blut aussaugt. Bei der seltsamen Kreatur könnte es sich um einen sogenannten „Chupacabra“ handeln, ein mythisches Untier, welches der Sage nach in Mittel- und Südamerika sein Unwesen treibt. Doch wie ist diese Bestie nach West Virginia gelangt?

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