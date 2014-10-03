Der Teufelshund von Logan CountyJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 03.10.2014: Der Teufelshund von Logan County
44 Min.Folge vom 03.10.2014Ab 12
In Logan County ist das Team von AIMS (Appalachian Investigators of Mysterious Sightings) einem Teufelshund auf der Spur, der Menschen angreift und Kojoten das Blut aussaugt. Bei der seltsamen Kreatur könnte es sich um einen sogenannten „Chupacabra“ handeln, ein mythisches Untier, welches der Sage nach in Mittel- und Südamerika sein Unwesen treibt. Doch wie ist diese Bestie nach West Virginia gelangt?
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.