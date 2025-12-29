Wenn der Bär eine Todesliste hat ...Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Wenn der Bär eine Todesliste hat ...
44 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Moderator Guido Cantz führt charmant und schlagfertig durch den Abend, während Bierdeckel das Programm bestimmen: Jeder Bierdeckel steht für eine Witz-Kategorie - von Arztwitzen über Kneipenwitze, Beziehungs-Katastrophen und Familien-Fauxpas bis hin zum Lieblingswitz der Comedians selbst. Ob klassisch trocken, frech spontan oder völlig absurd: Hier wird nichts ausgelassen. Die Comedians liefern sich dabei ein humorvolles Duell um die besten Gags. Mit dabei: Markus Krebs, Lisa Feller, Matze Knop.
Genre:Spezial, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BRAINPOOL