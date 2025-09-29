Die nervigsten Promi-PaareJetzt kostenlos streamen
46 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12
Wer kennt es nicht: Fernseher an - schon wieder diese nervigen Reality-TV-Stars. Blick aufs Handy - schon wieder diese nervigen Social-Media-Promis. Zeitschrift aufgeschlagen - schon wieder diese nervigen Trash-Paare. Treffen mit Freund:innen - schon wieder diese nervigen Lifestyle-Hypes. Sie sind einfach "Die nervigsten ...". Heute werden "Die nervigsten Promi-Paare" beleuchtet - kommentiert von Amira Aly, Simon Gosejohann, Janine Pink, Matze Knop und weiteren Promis.
