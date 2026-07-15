Die nervigsten Trash-TV-StarsJetzt kostenlos streamen
Die nervigsten ...
Folge 5: Die nervigsten Trash-TV-Stars
45 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Wer kennt es nicht: Fernseher an - schon wieder diese nervigen Reality-TV-Stars. Blick aufs Handy - schon wieder diese nervigen Social-Media-Promis. Zeitschrift aufgeschlagen - schon wieder diese nervigen Trash-Paare. Treffen mit Freund:innen - schon wieder diese nervigen Life-Style-Hypes. Sie sind einfach "Die nervigsten ...". Heute werden "Die nervigsten Trash-TV-Stars" näher beleuchtet und dabei von Prominenten kommentiert.
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Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben