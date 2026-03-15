Die Wiege der MenschheitJetzt kostenlos streamen
Die Nomaden der Serengeti
Folge 5: Die Wiege der Menschheit
46 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Die Serengeti ist eine Savanne, die sich vom Norden Tansanias bis in den Süden Kenias erstreckt. Aufgrund der ständig wechselnden Wetterbedingungen begeben sich Tiere wie Gnus und Zebras auf Wanderung zur Nahrungssuche und überqueren dabei die riesige Savanne. Während der Massenwanderung müssen sich viele Spezies vor Raubtieren in Acht nehmen.
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Die Nomaden der Serengeti
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Natur, Tiere
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media