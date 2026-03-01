Die Ostküste der USA
Folge 2: Die Südstaaten
52 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Sklaverei und Bürgerkrieg prägten einst ihren Alltag, heute gelten die Südstaaten als besonders befreit. Die Reise geht von Georgia über die Carolinas bis Virginia. Sie endet in Höhe der Hauptstadt Washington.
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Die Ostküste der USA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mini-Serie
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
6