Die Patrick Star Show
Folge 16: Zahltag / Das Starhaus
22 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Oma Tentakel hilft Thaddäus, sein Geld von Cecil für die Zeitungslieferung einzutreiben. // Das Haus der Familie Star läuft von zu Hause weg.
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Die Patrick Star Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4: Nickelodeon