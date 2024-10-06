Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Patrick Star Show

NickelodeonStaffel 3Folge 2vom 06.10.2024
Folge 2: Shopping Schlacht / Ein Roboter kommt selten allein

22 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 6

Pat der Glücklose begibt sich auf eine barbarische Suche im Einkaufszentrum. // Nachdem Captain Quasar Pat-Tron durch einen effizienteren Roboter ersetzt hat, arbeitet Pat-Tron für die Familie Star.

