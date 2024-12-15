Zum Inhalt springenBarrierefrei
Patrick der Bote / Der Tag der Schwertgrundeln

NickelodeonStaffel 3Folge 6vom 15.12.2024
22 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 6

Patrick hilft Thaddäus beim Zeitungsaustragen, um ihn dafür zu entschädigen, dass er ihn verletzt hat. // Mitten in einem typischen Tag des Plünderns entdeckt die Familie der Schwertgrundeln einen Dieb im Haus der Stars.

Nickelodeon
