Patrick der Bote / Der Tag der SchwertgrundelnJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 6: Patrick der Bote / Der Tag der Schwertgrundeln
22 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 6
Patrick hilft Thaddäus beim Zeitungsaustragen, um ihn dafür zu entschädigen, dass er ihn verletzt hat. // Mitten in einem typischen Tag des Plünderns entdeckt die Familie der Schwertgrundeln einen Dieb im Haus der Stars.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon