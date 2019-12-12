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Die Pferdeflüsterin - Linda Weritz hilft

Folge 1

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 12.12.2019
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Die Pferdeflüsterin - Linda Weritz hilft

Folge 1: Folge 1

46 Min.Folge vom 12.12.2019Ab 6

Pferdeverhaltenstherapeutin Linda Weritz nutzt in ihrem Training die Fähigkeit der Pferde, Stimmungen von Menschen durch deren Mimik und Körpersprache zu dekodieren. Kann diese Technik auch helfen, den 8-jährigen Wallach Blue wieder zum verlässlichen Pony für den kleinen Marco zu machen? Denn seit kurzer Zeit legt Blue immer wieder unberechenbares Verhalten an den Tag und bringt damit seine Besitzer und sich selber in Gefahr ...

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