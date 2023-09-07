Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 07.09.2023: Kinder, Krisen, Kämpfe
44 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12
Amys Baby Glenn ist nun per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Seine Eltern sind überglücklich, doch Vater Michael fällt wegen Krankheit zunächst aus. Amys große Familie steht ihr bei der Versorgung der zwei Kinder aber tatkräftig zur Seite. – Auch mit Ernährungsberatung, denn sie hat in der Schwangerschaft wieder zugenommen und muss sich am Riemen reißen. Bruder Christ will die Familie in Bewegung bringen und fährt mit allen zum Reitausflug auf Cindys Ranch. Denn auch Amanda und Misty müssen abnehmen. Tammy wartet derweil auf die endgültige Zusage für ihre Magen-OP. – Gibt die Psychotherapeutin ein Go?
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.