Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 16.08.2026: Shimmy, Shimmy, Break-Dance
44 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Hochzeit mit Geistern, goldenen Krabben und Familienchaos: Amy und Brian suchen die perfekte Spuk-Location für ihren großen Tag und lassen Geisterjäger prüfen, ob dort auch wirklich Gespenster ihr Unwesen treiben. Während die Braut von einer gruseligen Traumhochzeit schwärmt, sorgt ihr ungewöhnlicher Deko-Geschmack für reichlich Kopfschütteln. Tammy versucht derweil, sich mit ihrer Schwester zu versöhnen, doch ein geplatzter Tierheim-Besuch löst heftigen Streit aus. Zwischen bissigen Textnachrichten, verletzten Gefühlen und schwarzem Humor droht der Familienfrieden endgültig zu kippen.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.