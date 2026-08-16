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Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Shimmy, Shimmy, Break-Dance

TLCFolge vom 16.08.2026
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Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Folge vom 16.08.2026: Shimmy, Shimmy, Break-Dance

44 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Hochzeit mit Geistern, goldenen Krabben und Familienchaos: Amy und Brian suchen die perfekte Spuk-Location für ihren großen Tag und lassen Geisterjäger prüfen, ob dort auch wirklich Gespenster ihr Unwesen treiben. Während die Braut von einer gruseligen Traumhochzeit schwärmt, sorgt ihr ungewöhnlicher Deko-Geschmack für reichlich Kopfschütteln. Tammy versucht derweil, sich mit ihrer Schwester zu versöhnen, doch ein geplatzter Tierheim-Besuch löst heftigen Streit aus. Zwischen bissigen Textnachrichten, verletzten Gefühlen und schwarzem Humor droht der Familienfrieden endgültig zu kippen.

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