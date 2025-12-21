Aha-Erlebnis beim ChiropraktikerJetzt kostenlos streamen
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 21.12.2025: Aha-Erlebnis beim Chiropraktiker
44 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Kurz vor ihrem Gerichtstermin steht Amy unter Druck – doch statt Ruhe zu finden, stolpert sie von einem Problem ins nächste: die Folgen des Kamelbisses, Rückenschmerzen und ein Besuch beim Chiropraktiker sorgen für Wirbel. Tammy macht dagegen einen großen Schritt vorwärts in ihrer Beziehung zu Freundin Andrea und stellt sie erstmals ihrer Mutter vor. Ihr Bruder Chris spricht mit Brittany derweil über eine Magen-OP, und Amy sucht nach einem Neuanfang. Beim gemeinsamen Besuch eines Spukhauses kommt es schließlich zum großen Schock – denn Brian hält um ihre Hand an. Ausgerechnet in einer Gummizelle.
