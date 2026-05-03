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Ein Porsche für 10.000 Euro

Ein Porsche für 10.000 EuroJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 03.05.2026: Ein Porsche für 10.000 Euro

40 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Dirk möchte einen eigenen Porsche kaufen. Er hat dafür 10.000 Euro angespart. Die PS Profis probieren verschiedene passende Modelle für ihn aus, unter anderem einen Porsche 924, dessen Nachfolger 944 und dessen Nachfolger 968.

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