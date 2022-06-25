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Dicke Dinger für wenig Geld

Dicke Dinger für wenig GeldJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 25.06.2022: Dicke Dinger für wenig Geld

14 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 12

Skydiver Matze sucht eine deutsche Luxus-Limousine für unter 12.000 Euro. Jean Pierre und Sidney testen für ihn einen VW Phaeton, einen BMW 7er und einen Audi A8. Es ist schwierig für die PS Profis, für diesen Preis ein luxuriöses Auto zu finden.

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