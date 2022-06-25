Folge vom 25.06.2022
Dicke Dinger für wenig GeldJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 25.06.2022: Dicke Dinger für wenig Geld
14 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 12
Skydiver Matze sucht eine deutsche Luxus-Limousine für unter 12.000 Euro. Jean Pierre und Sidney testen für ihn einen VW Phaeton, einen BMW 7er und einen Audi A8. Es ist schwierig für die PS Profis, für diesen Preis ein luxuriöses Auto zu finden.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1