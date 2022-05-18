Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oldies - Deutsch und billig

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 18.05.2022: Oldies - Deutsch und billig

50 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12

Die PS Profi-Zuschauerin Carolin möchte schon lange einen deutschen Oldtimer besitzen. Dafür kann sie maximal einen Betrag von 12.000 Euro investieren. Jean Pierre und Sid testen für sie einen BMW 628 CSI und einen Mercedes 500 SEC.

