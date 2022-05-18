Folge vom 18.05.2022
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 18.05.2022: Oldies - Deutsch und billig
50 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12
Die PS Profi-Zuschauerin Carolin möchte schon lange einen deutschen Oldtimer besitzen. Dafür kann sie maximal einen Betrag von 12.000 Euro investieren. Jean Pierre und Sid testen für sie einen BMW 628 CSI und einen Mercedes 500 SEC.
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1