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Die Realitystar Academy

It's kinky juicy time!

JoynStaffel 1Folge 7vom 30.04.2026
It's kinky juicy time!

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Die Realitystar Academy

Folge 7: It's kinky juicy time!

44 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 16

Die Stimmung in der Realitystar Academy kippt: Konflikte eskalieren, ein regelrechter Rosenkrieg entsteht und einige Kandidaten gehen deutlich über ihre Grenzen hinaus. Für einen Teilnehmer wird das Ganze zu viel - er zweifelt offen am Niveau und denkt über einen Ausstieg nach. Gleichzeitig steht eine tierische Teamprüfung an, bei der Zusammenhalt und Konkurrenz gefragt sind. Klar ist: Bei einem blauen Brief wird es diesmal nicht bleiben - mehrere Teams müssen um ihren Platz zittern.

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