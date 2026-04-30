Die Realitystar Academy
Folge 7: It's kinky juicy time!
44 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 16
Die Stimmung in der Realitystar Academy kippt: Konflikte eskalieren, ein regelrechter Rosenkrieg entsteht und einige Kandidaten gehen deutlich über ihre Grenzen hinaus. Für einen Teilnehmer wird das Ganze zu viel - er zweifelt offen am Niveau und denkt über einen Ausstieg nach. Gleichzeitig steht eine tierische Teamprüfung an, bei der Zusammenhalt und Konkurrenz gefragt sind. Klar ist: Bei einem blauen Brief wird es diesmal nicht bleiben - mehrere Teams müssen um ihren Platz zittern.
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Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn